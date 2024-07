To może być wielki powrót do Ekstraklasy! Szykuje się prawdziwy hit

Said Hamulić, była gwiazda Stali Mielec w PKO Ekstraklasie może wrócić do Polski. 23-letniego napastnika ma pozyskać Widzew Łódź, o czym informuje "Łódzki Sport".

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Said Hamulić

Ceniony napastnik wróci do Ekstraklasy, chce go Widzew Łódź

Nie jest tajemnicą, że Widzew Łódź tego lata potrzebuje wzmocnień. Szczególnie rysuje się brak klasowego napastnika w zespole Daniela Myśliwca po tym, jak zespół opuścił Jordi Sanchez. Hiszpan przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Japonii, a konkretnie ekipy Hokkaido Consadole Sapporo. Stąd też zespół z Łodzi próbuje zastąpić swojego lidera ataku kimś nowym.

Jak do tej pory klub sprowadził Huberta Sobola, który w minionym sezonie był gwiazdą 2. ligi, ale to z pewnością zbyt mało. Także Imad Rondić to nie ta sama jakość, jak Sanchez. Tym bardziej, że Widzew chce w tym sezonie myśleć o górnej połowie tabeli, stąd jest więc konieczny transfer jakościowego napastnika. Kimś takim być może zostanie Said Hamulić. Dobrze znany w Polsce i PKO Ekstraklasie napastnik ma dołączyć do Czerwono-Biało-Czerwonych, o czym informuje “Łódzki Sport”.

23-letni snajper z Bośni i Hercegowiny ostatnio grał dla ekipy Vitesse oraz Lokomotiwu Moskwa. W barwach tej pierwszej drużyny rozegrał 14 spotkań i zanotował tylko jedną asystę i był bez gola. Dla drugiej rozegrał raptem 15 minut. Jego macierzystym klubem jest jednak Toulouse, do której trafił ze Stali Mielec po kapitalnej rundzie jesiennej w sezonie 2022/23. Wówczas dla zespół z Ekstraklasy w 17 meczach zdobył 9 goli i zanotował 4 asysty.

