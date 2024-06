fot. Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Nowy napastnik wzmacnia Widzew

Widzew Łódź ogłosił w piątek czwarty letni transfer. Wcześniej wzmocniono drużynę Jakubem Łukowskim, Marcelem Krajewskim i Kreshnikiem Hajrizim. Teraz Daniel Myśliwiec będzie miał do dyspozycji również Huberta Sobola, z którym podpisano dwuletni kontrakt.

Sobol w sezonie 2023/2024 reprezentował barwy KKS-u Kalisz. Indywidualnie był to dla niego znakomity okres, bowiem z 21 bramkami na koncie został wicekrólem strzelców drugiej ligi. Mimo świetnej gry, jego zespół nie zdołał awansować do pierwszej ligi, przegrywając ze Stalą Stalowa Wola w finale baraży. Sam 24-latek został natomiast nagrodzony transferem do klubu z Ekstraklasy.

– Jestem zawodnikiem, który zawsze daje z siebie wszystko i walczy do końca, a do tego na pewno też współpracuje na boisku. To dla mnie duży krok. Miałem epizod w Ekstraklasie i jestem świadom, że to nie było to, co sobie zakładałem. Myślę, że teraz swoją postawą zapracowałem na ten transfer. Moim głównym celem w Widzewie jest regularna gra i będę o nią mocno walczył. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować

🆕 Hubert Sobol piłkarzem Widzewa Łódź! ⚽️ pic.twitter.com/zna7tpTULY — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) June 28, 2024

Wychowanek Lecha Poznań będzie miał w Łodzi bardzo wymagające zadanie. Musi zastąpić Jordiego Sancheza, który lada moment pożegna się z Widzewem. Media sugerują, że do drużyny dołączy jeszcze jeden napastnik, tak aby odpowiedzialność za zdobywanie goli nie spoczywała jedynie na Sobolu.