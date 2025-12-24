To będzie pierwszy transfer Marka Papszuna w Legii?! Chodzi o obrońcę

Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem Josta Urbancicia z Olimpiji Lublana. Lewy obrońca jest jednak także na radarze innego klubu z PKO Ekstraklasy, o czym informuje serwis "sportklub.n1info.si".

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Lewy obrońca na celowniku Legii Warszawa

Legia Warszawa ma przed sobą bardzo intensywny okres. Przede wszystkim władze Wojskowych dopięły już umowę nowego trenera i Marek Papszun rozpocznie wraz z początkiem stycznia przygotowania zespołu do rundy wiosennej w PKO Ekstraklasie. Tylko w PKO Ekstraklasie, bowiem zarówno w Lidze Konferencji Europy, jak i Pucharze Polski, zespół z Łazienkowskiej nie bierze już udziału.

Dlatego też trudno spodziewać się wielkich wzmocnień, raczej będzie cięcie kadry, która jak na grę na jednym froncie jest zbyt długa. Niemniej koniczny wydaje się transfer nowego napastnika i zapewne także obrońcy. Tutaj z pomocą ma przyjść nowy lewy defensor. Według informacji przekazanych przez serwis „sportklub.n1info.si”, Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem Josta Urbancicia z Olimpiji Lublana. 24-latek znajduje się jednak także na radarze innego klubu z naszej ligi, choć jego nazwa nie jest podana.

Jost Urbancic to wielokrotny młodzieżowy reprezentant Słowenii w różnych kategoriach wiekowych, ale debiutu w seniorskiej kadrze nie ma. W obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań, w których zdobył dwa gole i zanotował trzy asysty. Poza klubami z rodzimej ligi, w swojej karierze występował także w Norwegii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

