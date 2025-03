MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tino Livramento

Tino Livramento przykuł uwagę Liverpoolu

Włodarze Liverpoolu powoli oswajają się już z myślą, że Trent Alexander-Arnold nie przedłuży wygasającego kontraktu i najbliższego lata dołączy do Realu Madryt. Dlatego angielski gigant rozgląda się za następcą swojego wychowanka. W mediach pojawiały się nazwiska takich zawodników jak Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Jules Kounde (FC Barcelona), Givairo Read (Feyenoord Rotterdam), Malo Gusto (Chelsea) oraz Devyne Rensch (AS Roma).

Liverpool bacznie przeczesuje rynek, a kolejnym nazwiskiem na liście kandydatów do zastąpienia Trenta Alexandra-Arnolda jest Tino Livramento. 22-letni prawy obrońca na co dzień występuje w Newcastle United, gdzie jest jednym z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Eddiego Howe’a. Sprowadzenie reprezentanta Anglii na pewno nie będzie łatwym zadaniem, ponieważ działacze Srok mogą nie być skłonni sprzedać swojego piłkarza do ligowego rywala.

Tino Livramento z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Magpies od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na St James’ Park za ponad 37 milionów euro z Southampton. Wcześniej grał w Chelsea, w której stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W aktualnym sezonie boczny defensor rozegrał 35 meczów, spędzając na boisku niespełna 2600 minut. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową wahadłowego na 35 milionów euro.