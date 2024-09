Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Jonathan David celem transferowym Interu Mediolan

Inter Mediolan od lat świetnie operuje podczas rynku transferowego. Beppe Marotta przyzwyczaił fanów, że w przeprowadzaniu zwłaszcza darmowych transferów nie ma sobie równych. Idealna okazja do wzmocnienia zespołu trafi się ponownie latem przyszłego roku.

Po zakończeniu obecnego sezonu z klubem pożegnać się może Marcus Thuram. Napastnik z Francji już tego lata przykuł uwagę innych klubów m.in. w Premier League. Władze mediolańskiego zespołu chcą się ubezpieczyć na wypadek rozstania z zawodnikiem i szukają na rynku alternatyw w zastępstwie za 27-latka. Jak podaje Tuttosport celem transferowym Nerazzurri ma zostać Jonathan David z OSC Lille.

Kanadyjczyk wciąż nie przedłużył kontraktu z obecnym klubem, a umowa obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku. Dlatego w Mediolanie widzą w nim idealnego kandydata, który może wzmocnić drużynę Simone Inzaghiego. Co więcej, Alfredo Pedulla sugeruje, że kilka miesięcy temu napastnik został zaoferowany Interowi. Miało również dojść do spotkania z otoczeniem piłkarza, lecz w ostateczności transakcja nie została zrealizowana. Tym razem szanse na transfer Davida mocno wzrosły, ze względu na wygasający kontrakt.

Jonathan David trafił do Lille latem 2020 roku z KAA Gent. Francuzi zapłacili za snajpera 27 milionów euro. Łącznie podczas pobytu w klubie rozegrał 190 spotkań, w których zdobył 87 bramek i zanotował 20 asyst. Obecna wartość rynkowa piłkarza to 50 mln euro.