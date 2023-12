Thiago Almada od prawie dwóch lat występuje w klubie z MLS - Atlancie United. Ofensywny pomocnik zapowiedział, że jego celem są przenosiny do Europy w zimowym oknie transferowym.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Thiago Almada

Thiago Almada w styczniu liczy na transfer do topowej ligi

Ofensywny pomocnik obecnie występuje w Atlancie United

Jego wartość rynkowa jest szacowana na 27 milionów euro

Thiago Almada marzy o Premier League lub La Liga

Thiago Almada z powodzeniem występuje w Atlancie United, dla której rozegrał łącznie 66 meczów, strzelił 20 bramek oraz zanotował 23 asysty. Ofensywny pomocnik po dwóch latach spędzonych w Major League Soccer jest zdecydowany na podjęcie nowego wyzwania.

Czterokrotny reprezentant Argentyny, który był w kadrze Albicelestes na mundialu w Katarze, nie ukrywa, że pragnie zagrać w jednej z topowych lig Europy. Wychowanek rodzimego zespołu Velez Sarsfield liczy, że jego przeprowadzka dojdzie do skutku już w styczniu.

– Teraz chcę się sprawdzić w Europie. Moim celem jest transfer do topowej ligi w najbliższym zimowym okienku transferowym. Bez znaczenia, do jakiego kraju trafię, ale jeśli miałbym wybierać, to wskazałbym na Premier League lub La Liga – powiedział Thiago Almada w rozmowie z “ESPN Argentina”.