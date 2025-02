Theo Hernandez trafił na listę życzeń giganta. Francuz chce zmienić klub

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Man United zainteresowany Theo Hernandezem

Manchester United może mieć okazję do wzmocnienia lewej strony defensywy, ponieważ Theo Hernandez zamierza opuścić AC Milan tego lata, o czym informuje Fichajes. 27-letni obrońca od kilku lat pozostaje kluczowym zawodnikiem Rossonerich, ale obecnie przechodzi trudny okres zarówno w klubie, jak i w relacjach z kibicami. To sprawia, że transfer do innego zespołu staje się coraz bardziej realny.

Hernandez był już w ubiegłym roku łączony z Czerwonymi Diabłami. Teraz sytuacja Francuza na San Siro może otworzyć drzwi do negocjacji. Choć Man United w styczniu sprowadzili Patricka Dorgu, to może wciąż poszukiwać bardziej doświadczonego zawodnika na lewą stronę defensywy. Luke Shaw od lat zmaga się z kontuzjami, a Tyrell Malacia został niedawno wypożyczony. Milan wycenił obrońcę na 50 milionów euro.

Boczny defensor występuje w barwach Rossonerich od 2019 roku, kiedy przeprowadził się z Realu Madryt za blisko 23 mln euro. Kontrakt zawodnika na San Siro obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. W bieżącym sezonie strzelił cztery gole i zaliczył pięć asyst w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.