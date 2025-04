fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Hernandez bez przyszłości w Milanie

Theo Hernandez dołączył do Milanu w 2019 roku, opuszczając Real Madryt. Na przestrzeni lat wyrósł na czołową gwiazdę w Serie A, co przełożyło się na potężne zainteresowanie jego osobą. Podczas zeszłorocznego lata wydawało się, że opuści San Siro na rzecz gry w Bayernie Monachium. Doszłoby do tego transferu, gdyby Real ściągnął wówczas Alphonso Daviesa, czego ostatecznie nie zrobił. Kanadyjczyk podpisał nową umowę z Bawarczykami, więc ten kierunek dla Hernandeza przestał być aktualny.

Dyspozycja francuskiego obrońcy w obecnym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Wciąż jest podstawowym graczem Milanu, ale nie gwarantuje tej samej jakości, którą prezentował przez zdecydowaną większość dotychczasowej przygody z włoskim gigantem. Ponadto, w znacznym stopniu przyczynił się do odpadnięcia z Ligi Mistrzów, wyłapując bezsensowną czerwoną kartkę.

Od dawna trwają prace nad porozumieniem w sprawie nowej umowy. W pewnym momencie wyhamowały, a obecnie strony nie prowadzą rozmów. “La Gazzetta dello Sport” sugeruje, że Milan zrezygnował ze swojego gwiazdora, więc podczas letniego okienka dojdzie do głośnego rozstania. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2026 roku, więc to ostatnia szansa, aby zarobić większe pieniądze.

Na konto Milanu może trafić między 30 a 40 milionów euro. Nie jest to kwota, która w pełni satysfakcjonuje włodarzy klubu, ale trudno w obecnej sytuacji oczekiwać więcej. Jego umowa obowiązuje jeszcze tylko przez nieco ponad rok, a boiskowa forma nie przekonuje.