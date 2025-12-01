Ter Stegen wrócił do treningów! Duże zainteresowanie bramkarzem

Marc-Andre ter Stegen wrócił do treningów z resztą zespołu - poinformował Fabrizio Romano. FC Barcelona nie wiąże z nim planów na przyszłość. Bramkarzem interesuje się wiele klubów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen przyciąga duże zainteresowanie! Barcelona go nie chce

FC Barcelona ma w kadrze aż czterech bramkarzy. Od początku sezonu „jedynką” jest Joan Garcia, czyli nowy nabytek Katalończyków. Pod nieobecność Hiszpana dostępu do bramki strzegł były reprezentant Polski – Wojciech Szczęsny. Z klubem wciąż związany jest także Inaki Pena, który został wypożyczony do Elche. Ponadto ważny kontrakt ma również Marc-Andre ter Stegen.

Wiadomo, że Garcia i Szczęsny to dwaj bramkarze, z którymi przyszłość wiąże Hansi Flick. W przypadku Peni można spodziewać się, że latem przyszłego roku definitywnie opuści klub. Pozostaje więc pytanie, co dalej z wieloletnią „jedynką” i kapitanem Blaugrany.

Nowe informacje ws. reprezentanta Niemiec przekazał Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz poinformował, że Ter Stegen wrócił do treningów z resztą zespołu. Ostatnie miesiące spędził na rehabilitacji, ponieważ w lipcu 2025 roku przeszedł operację pleców.

Co więcej, zdradził, że Ter Stegen przyciąga duże zainteresowanie na rynku transferowym. Niewykluczone, że w styczniu ze względu na brak możliwości regularnej gry zmieni otoczenie. W grę wchodzi m.in. wypożyczenie do Turcji bądź transfer definitywny do Premier League. Jeśli marzy o wyjeździe na Mistrzostwa Świata, musi regularnie grać, inaczej nie dostanie powołania od selekcjonera.

Ter Stegen gra w Barcelonie od lipca 2014 roku. W tym czasie uzbierał łącznie 422 mecze. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.