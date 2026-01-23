Tammy Abraham wraca do Premier League. Napastnik bliski porozumienia

Tammy Abraham wkrótce oficjalnie dołączy do Aston Villi. Napastnik opuszcza Besiktas i podpisze 4,5-letni kontrakt z klubem z Birmingham - informuje "The Athletic".

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Aston Villa bliska finalizacji transferu Tammy’ego Abrahama

Tammy Abraham po odejściu z Chelsea w 2021 roku reprezentował barwy Milanu i Romy, a przez ostatnie pół roku był związany z tureckim Besiktasem. Przygotowania do transferu angielskiego napastnika dobiegają końca. W najbliższy weekend snajper poleci do Wielkiej Brytanii, gdzie w sobotę przejdzie badania medyczne, a następnie podpisze 4,5-letni kontrakt z Aston Villa.

Angielski klub za byłego zawodnika The Blues zapłaci 21 milionów euro. Co ciekawe, Abraham ma już wyjątkową więź z Aston Villą. W sezonie 2018/19 przebywał tam na wypożyczeniu, strzelając 25 goli, które pomogły drużynie wrócić do Premier League poprzez baraże. 11-krotny reprezentant Synów Albionu cieszy się sporą popularnością wśród kibiców z Birmingham.

W całej swojej karierze w Premier League Anglik rozegrał 89 meczów i zdobył 26 bramek. Natomiast w obecnym sezonie napastnik zdobył już 13 bramek i zanotował trzy asysty w 26 meczach wszystkich rozgrywek. Teraz chce przełożyć swoją skuteczność przełożyć w Anglii.

Aston Villa pod wodzą Unaia Emery’ego obecnie zajmuje trzecie miejsce w Premier League i sensacyjnie włączyła się do walko o mistrzostwo Anglii. W drużynie wyróżnia się także Matty Cash, który w 28 spotkaniach zdobył trzy gole i zanotował trzy asysty.