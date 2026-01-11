Aston Villa walczy o tytuł mistrzowski. Planuje głośne wzmocnienie

Aston Villa planuje zakontraktować nowego napastnika przed drugą częścią trwającego sezonu. Na radarze angielskiego klubu znajduje się między innymi Tammy Abraham, który obecnie gra w Besiktasie Stambuł - podaje gazeta The Telegraph.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery - trener Aston Villi

Tammy Abraham na celowniku Aston Villi

Aston Villa ma na swoim koncie 43 punkty i zajmuje 3. miejsce w tabeli Premier League. Zespół The Villans traci 6 oczek do prowadzącego Arsenalu, więc ciągle realnie liczy się w walce o mistrzowski tytuł. Unai Emery jest zadowolony z dotychczasowej postawy drużyny, jednak doskonale zdaje sobie sprawę, że do utrzymania wysokiej formy potrzebne są wzmocnienia. Hiszpański szkoleniowiec oczekuje większej jakości oraz rywalizacji w kadrze.

Aston Villa planuje podnieść konkurencję w formacji ofensywnej, co jest jednym z priorytetów Emery’ego. W ostatnim czasie z przeprowadzką do Birmingham łączeni byli m.in. Omar Marmoush oraz William Osula. Jak informuje w niedzielę brytyjski dziennik „The Telegraph”, na liście życzeń angielskiego klubu znalazł się również Tammy Abraham.

28-letni napastnik zna realia Premier League, dlatego nie potrzebowałby długiego okresu adaptacji. Co ciekawe, wychowanek Chelsea w kampanii 2018/2019 miał już okazję przywdziewać koszulkę Aston Villi, w której grał wtedy na podstawie transferu czasowego.

11-krotny reprezentant Anglii obecnie występuje w Besiktasie Stambuł, gdzie trafił na wypożyczenie z Romy przed startem sezonu. Turecki klub posiada opcję wykupu, a nawet zobowiązanie do jego realizacji po spełnieniu określonych warunków. Kwota transakcji została ustalona na 13 milionów euro, choć ewentualna presja zawodnika mogłaby zmienić te ustalenia. Zatem styczniowe przenosiny Abrahama na Villa Park nie są wykluczone.