PressFocus Na zdjęciu: Fabio Carvalho

Liverpool chce jeszcze w tym miesiącu uzupełnić skład i jest poważnie zainteresowany pozyskaniem utalentowanego piłkarza Fulham – Fabio Carvalho. Odejście z klubu zawodnikowi odradza jednak menedżer Marco Silva.

Liverpool rozważa wyłożenie pięciu milionów funtów za utalentowanego pomocnika

19-letni Fabio Carvalho jest jednym z odkryć ostatnich kilku miesięcy

Piłkarzowi z końcem obecnego sezonu wygasa kontrakt z Fulham

Liverpool chce Fabio Carvalho

19-latek urodził się w Portugalii i pierwsze kroki w piłce stawiał w szkółce Benfiki. W 2013 roku przeniósł się do Anglii, a rok później dołączył do akademii piłkarskiej Fulham. W pierwszej drużynie londyńskiego klubu rozegrał do tej pory 23 spotkania, zdobywając osiem bramek i notując dwie asysty. W poprzednim sezonie zaliczył cztery występy i zdobył jednego gola na boiskach Premier League.

Obecna umowa Fabio Carvalho z Fulham obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu i sytuację chcą wykorzystać przedstawiciele klubu z Anfield Road. Jak informuje Liverpool Echo, The Reds są gotowi wyłożyć pięć milionów funtów, aby sprowadzić utalentowanego pomocnika do zespołu jeszcze w trakcie styczniowego okna transferowego. Władze Fulham z pewnością taką ofertę rozważą, tym bardziej, że sam piłkarz nie nosił się do tej pory z zamiarem podpisania nowego kontraktu.

Zdaniem menedżer Fulham Marco Silvy, 19-letni zawodnik jego zespołu nie powinien spieszyć się ze zmianą klubu. – Wiem, jak dobry może być Fabio. Ma talent, dzięki któremu może zrobić wielką karierę. Musi jednak twardo stąpać po ziemi, podobnie jak ludzie wokół niego. Czasami chcesz zrobić krok większy, niż pozwala ci to twoja nogami. Czasami popełniasz duży błąd – powiedział Marco Silva.

– Kariera piłkarska to nie jest tylko jedna chwila. Musisz przygotować się na przyszłość. Fabio to mądry chłopak, który chce być na szczycie. Mam nadzieję, że ludzie doradzający mu robią to we właściwy sposób – dodał menedżer londyńskiego klubu.

