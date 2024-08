Polak ma nowy klub. Zamienił Austrię na Włochy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Włodarczyk opuścił Sturm. Zagra w Serie B

Szymon Włodarczyk w lecie 2023 roku zamienił Górnika Zabrze na Sturm Graz. Austriacy zapłacili za niego nieco ponad dwa miliony euro. Napastnik zaliczył udane otwarcie w nowym klubie i w pięciu ligowych meczach zdobył cztery bramki. Ponadto w swoim premierowym występie, a więc w pucharowym spotkaniu z SAK Klagenfurt, ustrzelił hat-tricka i zanotował jedną asystę. Niestety, Polak szybko wyhamował i stracił miejsce w podstawowym składzie.

Nowy sezon nie przyniósł zmian. Brak regularnej gry oznaczał tylko jedno – Włodarczyka czeka transfer. Po 21-latka zgłosiła się Salernitana. Młodzieżowy reprezentant Polski zaliczył testy medyczne i dzisiaj został zaprezentowany jako nowy zawodnik ekipy Stadio Arechi, która rywalizuje na poziomie Serie B.

– U.S. Salernitana 1919 ogłasza, że osiągnięto porozumienie z SK Sturm Graz w sprawie transferu polskiego napastnika Szymona Włodarczyka, urodzonego w 2003 roku, na zasadzie wypożyczenia do 30 czerwca 2025 roku, z prawem i obowiązkiem odkupienia go, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Zawodnik będzie występował w koszulce z numerem 20 i będzie dostępny od wyjazdowego meczu w Mantui – potwierdza klub z Salerno w oficjalnym komunikacie.

Wszystko wskazuje na to, że Polak zakończył swoją przygodę w Sturmie Graz. W barwach Die Schwoazn rozegrał łącznie 41 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty.