Szymon Włodarczyk może odejść z Włoch. Wiadomo, co dalej

Szymon Włodarczyk obecnie przebywa na wypożyczeniu w US Salernitanie. Polski napastnik ma jednak już w zimie wrócić do Sturmu Graz, o czym donosi Nicolo Schira.

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Włodarczyk może wrócić do Sturmu Graz

Szymon Włodarczyk miał jeszcze jakiś czas temu bardzo dobry moment w swojej karierze. Były napastnik Górnika Zabrze i wychowanek Legii Warszawa po wyjeździe z Polski radził sobie przyzwoicie w lidze austriackiej, gdzie w barwach Sturmu Graz grał dość regularnie i strzelał bramki. Wszystko jednak po czasie się skończyło i zaczęły się problemy.

Z tego też powodu na początek obecnego sezonu Włodarczyk został wypożyczony do US Salernitany na poziomie włoskiej Serie B, gdzie miał się odbudować i powrócić do dobrej strzeleckiej formy. Tak się jednak nie stało. Do tej pory w tym sezonie 22-letni napastnik rozegrał 14 spotkań i zdobył tylko jedną bramkę i zanotował dwie asysty, co jest dość słabym wynikiem. Dlatego też najprawdopodobniej jego wypożyczenie do Włoch zostanie skrócone.

Według informacji przekazanych przez Nicolo Schira, trwają już rozmowy pomiędzy stronami nt. powrotu Włodarczyka do Austrii. Sam Polak ma być chętny na takie rozwiązanie, bowiem gra we Włoszech nie jest dla niego rozwijająca. Wydaje się więc, że jeszcze w zimie wróci on do macierzystego zespołu. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro, a jego umowa w Grazie wygasa wraz z końcem tego sezonu.

Czytaj więcej: Legia mogła stracić najlepszego piłkarza! Sporting zwrócił się do Wojskowych