Szymon Włodarczyk może zmienić klub. Chce go czołowy zespół w kraju

Roberto Tommasini / Alamy Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Włodarczyk na celowniku Rapidu Wiedeń

Szymon Włodarczyk w lipcu 2023 roku opuścił Górnika Zabrze i przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do zespołu Sturmu Graz. Tam początek napastnika był obiecujący, ale z czasem jego rola w zespole zaczęła spadać, a on przestał strzelać. To spowodowało, że został wypożyczony do włoskiej Salernitany, gdzie miał się odbudować, ale z trudno tak ocenić jego pobyt we Włoszech.

Wiadomo teraz, że przyszłości w Grazie Polak nie ma i może on sobie szukać nowego klubu. I tu pojawiała się bardzo ciekawa opcja. Według informacji przekazanych przez serwis „meinbezirk.at”, Szymon Włodarczyk jest na celowniku Rapidu Wiedeń, a więc wielokrotnego mistrza Austrii. Polak nie jest dla nich pierwszą opcją – tą jest sprowadzenie Marko Arnautovicia – ale temat jest możliwy.

Szymon Włodarczyk w minionym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. W sumie na poziomie austriackiej Bundesligi ma on 24 występy i pięć trafień. 22-letniemu wychowankowi Legii Warszawa najlepiej do tej pory szło oczywiście w PKO Ekstraklasie, gdzie ma na koncie dziewięć goli w 41 rozegranych meczach.

