Wojciech Szczęsny jest już po podpisaniu kontraktu z FC Barceloną. Bramkarz pojawił się w siedzibie klubu ok. godziny 13 i po nieco ponad godzinie opuścił budynek klubowy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona nie zorganizowała prezentacji Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny od poniedziałku przebywa w Barcelonie, gdzie załatwiał wszystkie formalności przed podpisaniem kontraktu z FC Barceloną. Już na początku tygodnia były bramkarz reprezentacji Polski przeszedł badania medyczne. Z kolei we wtorek był obecny na trybunach Estadio Olimpico, gdzie z bliska śledził poczynania nowych kolegów w meczu z Young Boys Berno w Lidze Mistrzów.

Środa to dzień, w którym Wojciech Szczęsny miał podpisać roczną umowę z Barceloną. Choć z pewności polscy kibice czekali na oficjalną prezentację, to jednak informacje z Hiszpanii o braku prezentacji okazały się prawdą. Polak pojawił się w siedzibie klubu ok. godziny 13:00. W budynku przebywał nieco ponad godzinę. W tym czasie prawdopodobnie złożył oficjalny podpis pod kontraktem. Siedzibę klubu opuścił kilka minut po godzinie 14:00, pozdrawiając stojących przed bramą kibiców.

‼️Szczęsny llega al Camp Nou para firmar por una temporada con el Barça



Le espera dentro el presidente Laporta



Flick quiere que empiece a entrenar cuanto antes pic.twitter.com/WLLubefu4y — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 2, 2024

✅ Firmado Szczęsny



A esperar el comunicado pero ya es jugador del Barça pic.twitter.com/wGNKiOu21v — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 2, 2024

Na ten moment pozostaje jedynie czekać, aż FC Barcelona wyda oficjalny komunikat w mediach społecznościowych. Pierwotnie miało się to wydarzyć przed południem, lecz Katalończycy nadal trzymają swoich fanów w niepewności. Najbliższy mecz, w którym Szczęsny będzie mógł być uwzględniony w kadrze meczowej, odbędzie się w niedzielę (6 października) z Alaves.