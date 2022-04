PressFocus Na zdjęciu: Antonio Ruediger

Podpisanie umowy z Realem Madryt w wykonaniu Antonio Ruedigera zdaje się jedynie kwestią czasu. W piątek madrycka Marca przedstawiła szczegóły umowy Niemca z Królewskimi.

Antonio Ruediger w lipcu zostanie wolnym zawodnikiem i niemal na pewno zwiąże swoją przyszłość z Realem Madryt

W minionych miesiącach wydawało się, że rozmowy pomiędzy obiema stronami zerwano bezpowrotnie. Ostatecznie jednak stoper obniżył swoje wymagania finansowe, co pozwoliło sfinalizować transakcję

Marca donosi, że łącznie Królewscy przeznaczą niemal 60 milionów euro na pensje i premie Ruedigera w trakcie czteroletniego kontraktu

Ruediger obniżył oczekiwania, ale i tak w Realu zarobi wielkie pieniądze

Według licznych doniesień Antonio Ruediger będzie w przyszłym sezonie nosić barwy Realu Madryt. Kontrakt środkowego obrońcy z Chelsea wygasa w czerwcu i od lipca będzie wolnym zawodnikiem. Priorytetem 29-latka było pozostanie na Stamford Bridge, ale zamieszanie związane ze zmianą właściciela i zainteresowanie wielkich europejskich firm odwiodło go od podpisania nowej umowy. Agent zawodnika nawiązał kontakt z Królewskimi wiele miesięcy temu. Wówczas rozmowy nie zwiastowały szczęśliwego zakończenia. Żądania finansowe Niemca były nie do spełnienia dla rekordowych mistrzów Hiszpanii, którzy wściekali się też, uważając, iż zawodnik wykorzystuje ich dla uzyskania lepszej oferty od The Blues.

Wszystko zmienił rewanżowy mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W nim Ruediger zaprezentował fantastyczny poziom. Wraz z widoczną obniżką formy Edera Militao jasne stało się, iż Real potrzebuje wzmocnień na środku obrony. W kwietniu wznowiono negocjacje, w trakcie których agenci stopera obniżyli swoje żądania. Marca przytacza szczegóły umowy Niemca.

Ruediger podpisze czteroletni kontrakt. Za każdy rok inkasować będzie dziewięć milionów euro. Dodatkowo otrzyma osiem milionów euro jako bonus za podpis, co po rozbiciu na cztery lata da ostatecznie pensję wynoszącą jedenaście milionów euro netto za sezon. Oznacza to, że Niemiec zarobi 44 miliony euro, czyli o jedenaście mniej, niż żądał na początku negocjacji. Do tego doliczyć należy 15 milionów euro prowizji dla reprezentantów gracza. Ostatecznie Królewscy mają wydać 59 milionów euro netto za cztery lata występów obrońcy na Santiago Bernabeu.

29-latek rozegrał w tym sezonie 48 spotkań dla Chelsea. Zanotował w nich pięć bramek i cztery asysty.

