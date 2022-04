Abramowicz ma plan, jak zarobić na Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Roman Abramowicz

Transakcja sprzedaży Chelsea pomału zmierza ku końcowi. W grze pozostały trzy konsorcja. Jednak jak donosi Sky News sprawa w ostatnich godzinach miała się skomplikować. Roman Abramowicz podobno zażądał dodatkowych 500 mln funtów, które w momencie finalizacji transakcji trafią na konto fundacji charytatywnej. Nieoficjalnie mówi, że organizacja będzie powiązana z Rosjaninem.

Transakcja sprzedaży Chelsea wkroczyła w decydującą fazę

Abramowicz żąda dodatkowych 500 mln funtów, które mają trafić do rąk fundacji charytatywnej

Nieoficjalnie mówi się, że fundacja miałaby należeć do rosyjskiego oligarchy

Rosyjski oligarcha żąda dodatkowych pieniędzy przy sprzedaży Chelsea

Roman Abramowicz został zmuszony do sprzedaży londyńskiej Chelsea po tym, jak rząd Wielkiej Brytanii nałożył na niego sankcje w związku z inwazję Rosji na Ukrainę. Obecnie proces wkracza w decydującą fazę. W grze pozostają trzy zainteresowane konsorcja. Na czele pierwszego z nich stoi Sir Martin Broughton, były prezes Liverpoolu. Drugim zarządza Todd Boehly, właściciel klubu baseballowego LA Dodgers, a trzecim dowodzi Steve Pagliuca, współwłaściciel klubu NBA Boston Celtics.

Z informacji przekazanych przez Sky News wynika, że w ostatnich godzinach potencjalni nabywcy londyńskiego klubu zostali poinformowani o dodatkowych żądaniach Romana Abramowicza. Rosyjski oligarcha, chce, aby kwota dodatkowych 500 milionów funtów była gwarantowana. Łącznie Rosjanin żąda zatem kwoty 2,5 miliarda funtów, które mają zostać przekazane na cele charytatywne, natomiast 1,5 mld funtów ma trafić na poczet funkcjonowaniu Chelsea w formie inwestycji na akademię, drużynę kobiecą oraz modernizację stadionu.

Z doniesień Sky wynika także, że najbliżsi współpracownicy Abramowicza mieli konsultować się z różnymi organizacjami oraz przedstawicielami ONZ, mając nadzieję, że Rosjanin w najbliższym czasie założy własną, niezależną organizację. Mogłoby to sugerować, że rosyjski oligarcha planuje, aby przynajmniej część pieniędzy ze sprzedaży Chelsea ponownie trafiła do niego. Wnioski wydają się być nieco daleko idące, jednak jest to bardzo realny scenariusz, a mając na uwadze międzynarodowe interesy oraz liczne powiązania Abramowicza to scenariusz już nie wydaje się taki niemożliwy.

