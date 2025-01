fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Synoś

Synoś zaliczy awans do Ekstraklasy?

Kluby z Ekstraklasy monitorują pierwszoligowy rynek w poszukiwaniu talentów oraz wyróżniających się zawodników. Na radarach znalazł się niespełna 18-letni Michał Synoś, który wywalczył miejsce w składzie Stali Rzeszów i rozegrał bardzo udaną rundę jesienną. Uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w kraju, więc może jeszcze tej zimy zaliczyć awans do Ekstraklasy.

Jako pierwszy zainteresowanie jego usługami sygnalizował Górnik Zabrze, a teraz do rywalizacji dołączyli Korona Kielce oraz Zagłębie Lubin. Każdy z tych klubów chciałby pozyskać Synosia już tej zimy. Stal Rzeszów ceni swojego środkowego obrońcę i nie zamierza pozbywać się go za wszelką cenę już teraz. Liczy, że ten podpisze nową umowę, co tylko podniesie jego wartość i potencjalną kwotę transferu. Istnieje również możliwość, że odejdzie dopiero po sezonie, nawet jeśli nie przedłuży wygasającego w 2026 roku kontraktu.

Stal pragnie wynegocjować korzystne dla siebie warunki. Nie ma presji, aby sprzedawać wychowanka zbyt szybko. Sam zawodnik musi podjąć kluczową decyzję, bowiem zbyt wczesny przeskok na wyższy ligowy poziom może zahamować jego rozwój. Mimo młodego wieku, może uchodzić za doświadczonego, ponieważ dla pierwszej drużyny rzeszowskiego klubu wystąpił już dziewiętnastokrotnie.