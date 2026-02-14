Świderski dostał ofertę! Agent piłkarza mówi o jego przyszłości

14:14, 14. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Prawda Futbolu

Karol Świderski ma na stole bardzo dobrą ofertę z MLS. Mariusz Piekarski na kanale Prawda Futbolu zdradził, że raczej napastnik nie zmieni klubu. Wszystko przez to, że Panathinaikos nie ma kim go zastąpić.

Karol Świderski
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski cieszy się dużym zainteresowaniem, ale zostanie w Grecji

Karol Świderski był wymieniany w gronie zawodników, którzy w trakcie zimowego okna transferowego mogli zmienić klub. Ostatecznie napastnik został w Grecji. Niewiele wskazuje na to, aby miał zmienić otoczenie, ponieważ obecnie transfery przeprowadzać mogą tylko wybrane ligi. Mariusz Piekarski na kanale Prawda Futbolu zdradził, że jest oferta z MLS, ale szanse na zmianę barw są małe.

Mamy bardzo dobre finansowo propozycje z Ameryki, ale raczej to się nie wydarzy. Panathinaikos miał w planach ściągnięcie napastnika w końcówce okienka, ale nie udało się tego dokonać. Karol będzie musiał zostać w klubie do końca sezonu. Gdyby ściągnęli napastnika, Karola by już prawdopodobnie nie było – zaczął Mariusz Piekarski na kanale Prawda Futbolu.

Co ciekawe, Świderski miał także zapytania z Francji, Włoch czy Hiszpanii. Agent piłkarza zdradził, że pojawiły się nawet propozycje z Polski. Warto dodać, że w przeszłości reprezentant Polski był łączony z takimi klubami jak Legia Warszawa czy Widzew Łódź.

Były ciekawe propozycje z różnych klubów polskich. Nawet byś się nie spodziewał. Rozmawiać trzeba, fajnie, że coś się dzieje. Miał też propozycje z Francji, Włoch czy dwie propozycje z Hiszpanii – zdradził agent Karola Świderskiego.

