Sunderland zamierza w styczniowym okienku przeprowadzić głośny transfer. Prosto z Serie A. Celem beniaminka Premier League jest Jhon Lucumi z Bologni - przekazuje "Sunderland Echo".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Regis Le Bris

Jhon Lucumi może wzmocnić Sunderland

Sunderland ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko transferowe. Beniaminek Premier League wydał sporo pieniędzy i pozyskał tym samym wielu interesujących zawodników. Wzmocnienia poszły w parze z wynikami, ponieważ podopieczni Regisa Le Brisa notują udane wejście w sezon. Czarne Koty w najbliższym meczu zmierzą się przed własną publicznością z Aston Villą.

Z informacji przekazanych przez „Sunerland Echo” dowiadujemy się, że Sunderland w zimowym okienku zamierza przeprowadzić interesujący transfer. W kręgu zainteresowań beniaminka Premier League znalazł się Jhon Lucumi, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni. Angielski zespół już tego lata chciał pozyskać reprezentanta Kolumbii.

Zimą Sunderland jednak zamierza być bardziej konkretny w swoich działaniach. Wspomniane źródło zaznacza, że władze klubu Premier League wyłożą na stół 25 milionów funtów za Jhona Lucumiego. Beniaminek angielskiej elity jest przekonany, że taka kwota pozwoli im przeprowadzić transfer. Czas pokaże, czy Kolumbijczyk finalnie trafi do ekipy Regisa Le Brisa.

Jhon Lucumi jest zawodnikiem Bologni od 2022 roku. Dotychczas defensor rozegrał 112 spotkań w barwach włoskiego zespołu. W tym czasie udało mu się uzbierać na koncie jedno trafienie, a także trzy asysty.