AC Milan zainteresowany objawieniem Bundesligi

Angelo Stiller znalazł się na liście życzeń AC Milan

AC Milan w trakcie trwającej kampanii mierzy przede wszystkim w to, aby wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co zapewni klubowi konkretne wpływy finansowe. Jednocześnie, aby ten cel udało się ekipie z Serie A wywalczyć, mogą być potrzebne wzmocnienia. Na radarze Rossonerich podobno znalazł się pomocnik VfB Stuttgart.

Źródło podaje, że Angelo Stiller może zasilić ekipę z ligi włoskiej. 23-latek to gracz, który rozwijał się piłkarsko w Bayernie Monachium. Rozegrał już trzy spotkania w reprezentacji Niemiec. To sprawa, że gracz do tanich opcji nie będzie należał. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości ponad 30 milionów euro.

Jasne jest jednak, że nie tylko Stiller jest rozważany przez władze klubu z Serie A. Milan ponadto wykazuje zainteresowanie takimi graczami jak Waren Bondo z Monzy, Morten Frendrup z Genoi czy Jonny Cardoso z Realu Betis. W każdym razie za strategiczny ruch uważany jest właśnie gracz Stuttgartu. Ewentualny ruch z udziałem zawodnika może dojść do skutku już w styczniu.

Stiller ma kontrakt ważny z ekipą z ligi niemieckiej do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie defensywny pomocnik rozegrał jak na razie 25 meczów. Zdobył w nich dwie bramki, notując w nich również trzy kluczowe podania.

