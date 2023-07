Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazał w poniedziałek ciekawe informacje na temat planów transferowych Rakowa Częstochowa. Mistrz Polski złożył ofertę za napastnika Baitara Jerozolima – Iona Nicolaescu, który strzelił reprezentacji Polski dwie bramki w meczu eliminacji do EURO.

Imago Na zdjęciu: Ion Nicolaescu

Raków Częstochowa mocno przebudowuje swoją linię ataku i rozgląda się za wzmocnieniami

Mistrz Polski nawiązał kontakt z Baitarem Jerozolima w kwestii transferu Iona Nicolaescu

Mołdawianin niedawno został bohaterem swojej reprezentacji, strzelając dwie bramki reprezentacji Polski

Raków z ofertą za gwiazdę reprezentacji Mołdawii

Ion Nicolaescu na pewno długo będzie śnił się reprezentantom Polski i nie będą to sny przyjemne. Napastnik reprezentacji Mołdawii strzelił biało-czerwonym w meczu eliminacji do EURO 2024 dwa gole, dzięki czemu to gospodarze mogli w Kiszyniowie świętować historyczne zwycięstwo nad Polakami.

Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazał, że jest spora szansa na to, iż napastnik w przyszłym sezonie będzie biegła po boiskach Ekstraklasy. 24-latek znalazł się na celowniku Rakowa Częstochowa.

🚨Raków Częstochowa złożył ofertę za Iona Nicolaescu (Beitar Jerozolima) – strzelca dwóch goli przeciwko Polsce w el. EURO 2024. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 3, 2023

Mistrz Polski nawiązał już kontakt z Baitarem Jerozolima i przedstawił konkretną ofertę za gwiazdę drużyny. Wcześniej o sytuację zawodnika pytało Zagłębie Lubin, jednak propozycja Miedziowych została szybko odrzucona. Zespół z Jerozolimy oczekuje za napastnika około miliona euro.

Nicolaescu w ubiegłym sezonie tylko w lidze zanotował dla Baitaru 15 goli i sześć asyst. Kontrakt Mołdawianina wygasa w przyszłym sezonie.

