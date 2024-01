Anthony Martial zostanie prawdopodobnie do końca sezonu w Manchesterze United. Choć kluby rozpoczęły negocjacje w sprawie jego transferu, sam zawodnik jasno zadeklarował, że nie zamierza opuszczać w styczniu Old Trafford.

Źródło: The Athletic

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Anthony Martial

Martial mówi zdecydowane NIE

Zdaniem The Athletic Anthony Martial odrzucił zainteresowanie ze strony Marsylii, Fenerbahce i klubów z Arabii Saudyjskiej. Obecna umowa 28-latka z Manchesterem United wygasa już latem. Oznacza to, że po sezonie odejdzie z Old Trafford za darmo.

Martial wystąpił w tym sezonie w 19 meczach dla Czerwonych Diabłów, ale zdołał trafić do siatki zaledwie dwa razy. W większości przypadków spisywał się poniżej oczekiwań.

Nic nie wskazuje też na to, by Manchester United miał skorzystać z klauzuli w kontrakcie tego zawodnika i przedłużyć współpracę o kolejne dwanaście miesięcy. Najprawdopodobniej Anglicy pozwolą mu po sezonie odejść za darmo, nie zarabiając na nim ani jednego funta.

28-latek gra w Manchesterze od 2025 roku. W międzyczasie grał przez kilka miesięcy w hiszpańskiej Sevilli.

