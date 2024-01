Jak donosi Daily Star, Manchester City podjął decyzję, że poczeka z transferem Joshuy Kimmicha do zakończenia sezonu. Pozwoli to aktualnym mistrzom Anglii zoszczędzić ogromną sumę pieniędzy.

IMAGO / Jöran Steinsiek Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Manchester City ma Kimmicha na szczycie listy życzeń

Anglicy zamierzają jednak poczekać ze sprowadzaniem pomocnika Bayernu

Dzięki temu uda im się zaoszczędzić aż 25 milionów funtów

Manchester City poczeka z transferem

28-letni reprezentant Niemiec jest od kilku tygodni łączony z opuszczeniem Bawarii. Powodem jest między innymi to, że Joshua Kimmich nie porozumiał się z Bayernem Monachium w sprawie wygasającego w czerwcu 2025 roku kontraktu. Działacze zdają sobie sprawę, że ich zawodnik przyciąga uwagę gigantów.

Jednym z nich jest właśnie Manchester City. Menedżer Pep Guardiola nigdy nie ukrywał swojego uznania względem Kimmicha. Ostatecznie miała jednak zapaść decyzja, że The Citizens poczekają za sprowadzaniem go do lata tego roku i nie będą za wszelką cenę negocjować już w styczniu.

Powodem są finanse. Gdyby chcieli pozyskać Kimmicha już teraz, musieliby wyłożyć na stół 50 mln funtów. Jeśli jednak poczekają do lipca, wówczas może im się udać pozyskać pomocnika za połowę tej ceny – 25 mln.

Manchester City może mieć jednak konkurencję. Wcześniej Kimmicha łączono z Manchesterem United, Liverpoolem, a także klubami w Arabii Saudyjskiej.

Czytaj także: Kimmich łączony z grą w Premier League