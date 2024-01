Joe Rothwell został wypożyczony z Bournemouth do Southampton - oficjalnie potwierdził drugoligowy klub. 29-latek wzmocni środek pola ekipy z Championship.

IMAGO / Graham Hunt Na zdjęciu: Joe Rothwell

Joe Rothwell został nowym zawodnikiem Southampton

Święci wypożyczyli pomocnika z Bournemouth

29-latek pomoże im wywalczyć awans

Oficjalnie: Joe Rothwell wypożyczony do Southampton

Southampton za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformował o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Joe Rothwella z Bournemouth. Środkowy pomocnik pozostanie na St Mary’s Stadium do końca maja.

Wychowanek Manchesteru United nie mógł liczyć na pierwszy skład w zespole Wisienek, dlatego udał się na czasowy transfer do Championship. 29-latek postara się pomóc Świętym wywalczyć awans do Premier League – The Saints zajmują 3. miejsce w tabeli.

Joe Rothwell w 13 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę.

Red and white Rothwell ❤️🤍 pic.twitter.com/4v5hOL37la — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 15, 2024