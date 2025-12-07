Roma zagięła parol na utalentowanego piłkarza z Premier League

16:38, 7. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Soungoutou Magassa pokazuje się z dobrej strony w obecnym sezonie Premier League. Świetną formę pomocnika West Hamu United dostrzegła AS Roma - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Soungoutou Magassa
Obserwuj nas w
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Soungoutou Magassa

Soungoutou Magassa celem Romy

AS Roma notuje znakomity sezon, utrzymując się w ścisłej czołówce Serie A i realnie walcząc o mistrzostwo Włoch. Ambicje w stolicy rosną wraz z kolejnymi zwycięstwami, dlatego działacze ze Stadio Olimpico planują dalsze wzmocnienia składu. Celem jest nie tylko utrzymanie obecnej formy, ale również zbudowanie projektu zdolnego do regularnego zdobywania trofeów w następnych latach.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z zawodników, których Roma bacznie obserwuje, jest Soungoutou Magassa. 22-letni defensywny pomocnik West Hamu United zyskał rozgłos po tym, jak kilka dni temu zapewnił swojej drużynie remis 1:1 w starciu z Manchesterem United w ramach 14. kolejki Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Man United planuje sprzedać napastnika. Wypożyczenie nie wchodzi w grę
Giacomo Raspadori
Powrót do domu coraz bliżej? Milan, Roma i Juve czekają
Jesse Lingard
Lingard zakończył egzotyczną przygodę. Czas na powrót do Europy?

Jego dynamiczny rozwój i solidna gra w środku pola zwróciły uwagę rzymian, którzy nie wykluczają złożenia oferty w przyszłości, jeśli Magassa będzie nadal imponował wysoką dyspozycją. Warto dodać, że Francuz znajduje się również na radarach SSC Napoli, Eintrachtu Frankfurt, Nottingham Forest oraz Fulham.

Do West Hamu trafił w sierpniu 2025 roku za 17 milionów euro z AS Monaco, szybko stając się ciekawą opcją w środku pola ekipy Młotów. Rosły pomocnik w trwającej kampanii rozegrał 8 spotkań i zdobył 1 bramkę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, a aktualną wartość rynkową piłkarza szacuje się na około 20 milionów euro.