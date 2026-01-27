Śląsk Wrocław z transferową ofensywą. Potwierdził właśnie kolejny ruch

Śląsk Wrocław potwierdził właśnie, że nowym zawodnikiem zespołu Ante Simundzy został Lamine Ba. Środowy obrońca podpisał umowę do końca sezonu 2026/27 z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Śląsk z transferem nowego obrońcy

Śląsk Wrocław w tym sezonie ma walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy. Wojskowi w poprzedniej kampanii dość sensacyjnie pożegnali się z elitą i muszą rywalizować na jej zapleczu. Trzeba przyznać, że runda jesienna w ich wykonaniu była całkiem przyzwoita, choć jednocześnie daleko jej do ideału. Finalnie lokują się tuż za strefą barażową na 7. miejscu w stawce z dorobkiem 30 oczek.

Strata do reszty ekip jest na tyle mała, że spokojnie można powalczyć nawet o 2. miejsce. Dlatego też władze klubu zdecydowały się na transferową ofensywę. Kilka dni temu do zespołu dołączył Michał Mokrzycki z ŁKS-u Łódź, a teraz Śląsk Wrocław potwierdził, że nowym graczem drużyny Ante Simundzy został Lamine Ba. Środowy obrońca podpisał umowę do końca sezonu 2026/27 z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Przeniósł się on na zasadzie transferu definitywnego z chorwackiego NK Varazdin.

Lamine Ba w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 18 spotkań i zanotował jedną asystę. W przeszłości reprezentant Mauretanii reprezentował młodzieżowe zespoły PSG. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

– Lamine’a obserwowaliśmy od dłuższego czasu, jeszcze w ubiegłym sezonie, ale wtedy był poza naszym zasięgiem. Bardzo cenimy jego umiejętności i wierzymy, że będzie realnym wzmocnieniem naszej linii obrony – powiedział Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy Śląska Wrocław w rozmowie z mediami klubowymi.

