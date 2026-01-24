Śląsk Wrocław z poważnym wzmocnieniem. Kosztem ligowego rywala

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Mokrzycki

Śląsk ogłosił pierwszy zimowy transfer

Śląsk Wrocław liczy na szybki powrót do Ekstraklasy, choć runda jesienna nie napawa optymizmem. Po dobrym początku nastąpił spory kryzys, więc koniec końców zespół Ante Simundzy zimuje nawet poza strefą barażową. Do drugiego miejsca ma raptem cztery punkty straty, więc kwestia bezpośredniego awansu jest jeszcze otwarta.

Wrocławianie zimą planowali wzmocnić skład, ale na pierwszy ruch trzeba było czekać dość długo. W sobotę udało się wreszcie sfinalizować transfer. Do Śląska trafił Michał Mokrzycki, który w ramach transferu definitywnego przeniósł się z ŁKS-u Łódź. Kluby nie ujawniły kwoty transakcji. Umowa pomocnika obowiązuje do połowy 2029 roku.

– Wraz z odejściem Jakuba Jezierskiego potrzebowaliśmy zawodnika do wzmocnienia rywalizacji na pozycji środkowego pomocnika. Michał to doświadczony piłkarz o szerokim wachlarzu umiejętności i wierzymy, że od pierwszego meczu w Śląsku będzie stanowił wartość dodatnią dla naszego zespołu. Ma za sobą występy zarówno w Ekstraklasie, jak i 1. lidze, jest zaznajomiony z realiami i doskonale rozumie, czego od niego oczekujemy – wyjaśnił dyrektor sportowy wrocławian Rafał Grodzicki.

Michał Mokrzycki nowym piłkarzem Śląska! 🇮🇹



28-letni pomocnik dołącza do Klubu na zasadzie transferu definitywnego z ŁKS-u i podpisał umowę do końca sezonu 2028/29.



Witamy we Wrocławiu! #Mokrzycki2029 pic.twitter.com/MhcvrpM9Xh — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 24, 2026

Mokrzycki w tym sezonie wystąpił w 14 meczach, gromadząc gola oraz asystę. Z ŁKS-em był związany od początku 2023 roku – najpierw był tylko wypożyczony, a później został wykupiony.