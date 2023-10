Śląsk Wrocław dokona wzmocnienia? Lider Ekstraklasy testuje nowego zawodnika

IMAGO / Geisser Na zdjęciu: Theo Valls

Śląsk Wrocław ma w planach wzmocnienie defensywy

Lider Ekstraklasy obecnie testuje Theo Vallsa

Francuski pomocnik ma na koncie 53 występy na poziomie Ligue 1

Śląsk Wrocław testuje Theo Vallsa

Śląsk Wrocław nie zamierza spoczywać na laurach. Lider Ekstraklasy planuje jeszcze wzmocnić środek pola. Dyrektor sportowy David Balda zapowiedział, że treningi z drużyną prowadzoną przez Jacka Magierę rozpocznie nowy zawodnik.

– Wczoraj usłyszałem to wiele razy, Gratulacje, ale przede wszystkim nie spocząć na laurach … Zawsze przypomina mi to jedno słynne zdanie: “Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”. BTW spocząć na laurach? Powiem tylko jedno, to się u nas nie wydarzy, zwycięstwo świętowaliśmy porządnie, ale nadal pracujemy nad wzmocnieniem zespołu, więc od jutra nowy zawodnik w procesie treningowym. To Zawodnik z bardzo interesującą historią w dobrym wieku, co do jakości nie mamy najmniejszych wątpliwości, ale chcemy go zobaczyć, jak jest przygotowany fizycznie i jak się wpasuje mentalnie do szatni, dlatego na razie treningi od poniedziałku do czwartku, a potem podejmiemy decyzję – napisał Balda na Twitterze.

Piotr Potępa z portalu “iGol” uchylił rąbka tajemnica. Zdradził, że zawodnikiem testowanym przez Śląsk Wrocław najprawdopodobniej jest Theo Valls. 27-letni Francuz ma na koncie 53 występy na poziomie Ligue 1. Rozegrał także 91 spotkań w szwajcarskiej superlidze.

Nowy zawodnik o którym wspomina dyrektor Balda to najprawdopodobniej 27 letni francuski lewonożny środkowy pomocnik Theo Valls 🇫🇷. 53 występy na poziomie Ligue 1 i 91 występów w szwajcarskiej Super Lidze. Na papierze wygląda interesująco. https://t.co/5eCr4VM6bd pic.twitter.com/oeKsENUVen — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) October 22, 2023

