Śląsk Wrocław potwierdził. Młody pomocnik odchodzi z Polski

Śląsk Wrocław właśnie oficjalnie potwierdził to, o czym mówiło się od jakiegoś czasu. Jakub Jezierski został wytransferowany do czeskiej Sigmy Ołumuniec.

Śląsk sprzedał wychowanka

Śląsk Wrocław w ostatnim czasie znów przechodzi spore zawirowania. Przede wszystkim chodzi o tzw. gabinety, a więc odejścia na najważniejszych stanowiskach w klubie. Przed kilkoma dniami zwolnieni zostali dotychczasowy prezes oraz dyrektor sportowy. W ich miejsce szybko znaleziono następców, ale trudno mówić, że takie zmiany służą Wojskowych, którzy i tak mają od lat swoje przewlekłe problemy.

Niemniej piłkarsko zespół z Dolnego Śląska jako tako się broni, choć w tegorocznych rozgrywkach Betclic 1. ligi idealnie nie jest, szczególnie patrząc na fakt, że przed ich startem aspiracje były spore. Są jednak w tym wszystkim pozytywy, a więc rozwój młodych zawodników. Jednym z takich graczy jest Jakub Jezierski, który – zgodnie z ostatnimi medialnymi zapowiedziami – został właśnie wytransferowany do czeskiej Sigmy Ołumuniec.

21-latek w barwach Śląska Wrocław w swojej karierze rozegrał w sumie 49 spotkań i zdobył w nich trzy gole i tyle samo asyst. Pomocnik jest wychowankiem klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

– Gra dla Śląska od najmłodszych lat była moim największym marzeniem i bardzo cieszę się, że udało mi je spełnić. Nie zapomnę wyjątkowych momentów, radości po strzelonych golach, wicemistrzostwa Polski – powiedział Jakub Jezierski cytowany przez media klubowe klubu.

