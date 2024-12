Śląsk Wrocław planuje wzmocnienia. Na radarze piłkarz z Ligi Mistrzów

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Jakub Pesek na radarze Śląska, obecnie gra ze Spartą Praga w Lidze Mistrzów

Śląsk Wrocław po fantastycznym poprzednim sezonie, w którym niespodziewanie sięgnęli po tytuł wicemistrza Polski, znalazł się w poważnym kryzysie. Obecnie Wojskowi ze względu na fatalny start w Ekstraklasie zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli ligowej.

Kogo Polska wyprzedziła w rankingu UEFA

Słabe wyniki zespołu i walka o utrzymanie w końcu wyczerpały cierpliwość zarządu. W połowie listopada Jacek Magiera został zwolniony z funkcji trenera. Jego dotychczasową posadę tymczasowo przejął duet Michał Hetel i Marcin Dymkowski. W międzyczasie trwają również poszukiwania nowego szkoleniowca. Jednym z kandydatów ma być szkoleniowiec o polskich korzeniach, który świetnie zna Ekstraklasę.

Poszukiwania nowego trenera to nie wszystko, na czym skupia się obecnie Śląsk. We Wrocławiu myślą również o zimowych transferach, które mają pomóc im utrzymać się w lidze. Według informacji portalu iSport.cz na celowniku wicemistrza Polski znalazł się Jakub Pesek. Pochodzący z Czech piłkarz to 31-letni skrzydłowy, który zbliża się do końca kontraktu ze Spartą Praga. Ponadto w aktualnym sezonie nie może liczyć na regularną grę w klubie, gdzie wystąpił w zaledwie 8 meczach, w których zdobył jedną bramkę.

Pesek według powyższego źródła był obserwowany przez Śląsk Wrocław w trakcie październikowego meczu w Pucharze Czech pomiędzy Spartą Praga a Zbrojovką Brno. Doświadczony skrzydłowy jedyną bramkę w tym sezonie zdobył właśnie w tym spotkaniu.

14-krotny reprezentant Czech oprócz gry w Sparcie ma także występy w takich zespołach jak Slovan Liberec czy Czeskie Budziejowice.