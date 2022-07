PressFocus Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Dziennikarze Sky Sport twierdzą, że po sprzedaży Roberta Lewandowskiego, Bayern Monachium zwiększy swoją ofertę za Matthijsa De Ligta. Wcześniej Bawarczycy nie byli w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom finansowym Juventusu.

Dziennikarze niemieckiego Sky Sport twierdzą, że sprzedaż Lewandowskiego pozwoli Bayernowi zwiększyć ofertę za De Ligta

Nowa oferta ma oscylować w granicach 80 mln euro

Mimo zadowalającej kwoty, Juventus spróbuje zatrzymać zawodnika na kolejny sezon

Juventus spróbuje zatrzymać De Ligta

Spekulacje na temat przyszłości Matthijsa De Ligta trwają już od dłuższego czasu. Początkowo wydawało się, że gracz może trafić do Chelsea, jednak później okazało się, że defensora interesuje tylko i wyłącznie transfer do Bayernu Monachium.

Negocjacje pomiędzy Bayernem a Juventusem trwają już jakiś czas, ale oba kluby nie były w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie sumy odstępnego. Bawarczycy oferowali “tylko” 60 milionów euro, co znacznie odbiegało od żądań Starej Damy. Ekipa ze stolicy Piemontu oczekuje za De Ligta kwoty z przedziału 90-100 milionów euro.

Jak donosi Sky Sports, po sprzedaży Roberta Lewandowskiego Bayern Monachium będzie wstanie zwiększyć swoją propozycję za obrońcę bianconerich. Nowa oferta ma oscylować w granicach 80 milionów euro. Według mediów jest to kwota, która może skłonić Juventus do negocjacji i niewątpliwie przybliżyć De Ligta do transferu.

Tymczasem La Gazzetta dello Sport informuje, że Juventus niechętnie pozbędzie się swojego ważnego zawodnika. Stara Dama chcąc namówić Holendra do pozostania w Turynie miała zaproponować mu nowy kontrakt ważny do 2025 roku (obecny wygasa rok wcześniej) oraz zmniejszyć klauzulę odejścia. Teraz, według mediów wynosi ona 120 mln euro, a miałaby zostać zmniejszona do 80 milionów euro.

Zobacz również: Bayern nie jest zainteresowany Cristiano Ronaldo