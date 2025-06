Mateusz Skrzypczak otrzymał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Obrońca zdecydował się odrzucić propozycję - poinformował Damian Domitrz. Piłkarz jest bliżej powrotu do Lecha Poznań.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Skrzypczak

1,5 mln euro rocznie – tyle Arabia Saudyjska zaoferowała Skrzypczakowi

Mateusz Skrzypczak po udanym dla siebie sezonie w barwach Jagiellonii Białystok zadebiutował w reprezentacji Polski. Teraz przed środkowym obrońcą kolejny krok w karierze, czyli transfer do większego klubu. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że w grę wchodzi powrót do Lecha Poznań. Kolejorz ma aktywować klauzulę odstępnego w wysokości 900 tysięcy euro.

Na stole znajdują się także inne oferty z takich kierunków jak Austria czy Anglia. Wśród klubów, które są zainteresowane polskim piłkarzem wymienia się Rapid Wiedeń i Stoke City. Nowe informacje ws. przyszłości 24-latka przekazał Damian Domitrz z Polsatu Sport.

Jego zdaniem we wtorek rano Skrzypczak otrzymał ofertę z Arabii Saudyjskiej. Propozycja opiewała na 1,5 mln euro rocznie. Reprezentant Polski odrzucił możliwość wyjazdu do Saudi Pro League. Według dziennikarza obrońca na 80% trafi do Lecha Poznań.

– Przenosiny Mateusza Skrzypczaka do Lecha są na 80% pewne – tak słyszę. Jeszcze dziś z rana pojawiła się oferta z Arabii Saudyjskiej, gdzie Mateusz miałby zarabiać 1,5 mln euro rocznie, ale natychmiast ją odrzucił. Lech zaproponował podobne pieniądze co Widzew, ale powrót do domu jest tu kluczowy – napisał Dominik Domitrz w mediach społecznościowych.

Skrzypczak w ostatnim sezonie rozegrał 46 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Zawodnikiem Jagiellonii Białystok jest od lipca 2022 roku. Duma Podlasia pozyskała go na zasadzie wolnego transferu z Lecha Poznań.