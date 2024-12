Skriniar na wylocie z PSG. Trwają rozmowy z tureckim gigantem

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Milan Skriniar

Galatasaray chce wypożyczyć Milana Skriniara

Milan Skriniar latem ubiegłego roku zamienił Inter Mediolan na Paris Saint-Germain. Reprezentant Słowacji skorzystał z możliwości wyboru nowego klubu i po wygaśnięciu kontraktu z Il Biscione przeniósł się do Ligue 1. W pierwszym sezonie we Francji piłkarz mógł liczyć na regularną grę w wyjściowym składzie. Natomiast sytuacja zmieniła się w bieżących rozgrywkach, gdzie stoper został przyspawany do ławki rezerwowych.

Luis Enrique od początku sezonu bardziej ufa nowemu zawodnikowi. Willian Pacho trafił na Parc des Princes latem i od razu wygryzł Skriniara z wyjściowej jedenastki. Słowak w aktualnej kampanii rozegrał zaledwie 5 spotkań, a na murawie spędził 381 minut.

Obecna sytuacja jasno pokazuje, że Skriniar nie znajduje się w planach na przyszłość Luisa Enrique. Od dłuższego czasu doświadczony obrońca łączony jest z różnymi klubami. Ostatnio jego usługami zainteresował się Tottenham. Z kolei nowe informacje ws. zawodnika przekazał Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland. Zdaniem dziennikarza Paris Saint-Germain prowadzi rozmowy z Galatasaray ws. wypożyczenia minimum do końca sezonu.

Skriniar jest otwarty na zmianę barw klubowych i z chęcią zgodzi się na przeprowadzkę do Turcji. W Galatasaray miałby pewne miejsce w składzie. Co więcej, turecki klub uważa Słowaka za główny cel na zimowe okno transferowe do wzmocnienia formacji obronnej.