Skriniar może trafić do Premier League. Poważne zainteresowanie Słowakiem

DPPI Media / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Milan Skriniar i Ange Postecoglou

Tottenham chce sprowadzić Milana Skriniara

Milan Skriniar nie znajduje uznania w oczach Luisa Enrique w Paris Saint-Germain. 29-letni obrońca wciąż nie zdołał przekonać hiszpańskiego trenera, co skutkuje jego marginalną rolą w zespole. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zmieni klub. Francuski gigant chce wypożyczyć Słowaka, by znaleźć dla niego nowe miejsce do regularnych występów.

Jak ujawniają dziennikarze dziennika “La Gazzetta dello Sport”, Skriniar może zmienić barwy już tej zimy. Piłkarzem zainteresował się bowiem Tottenham Hotspur. W 2023 roku związał się pięcioletnim kontraktem, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei na Parc des Princes. Sytuacja zawodnika skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy szkoleniowiec nie znalazł dla niego miejsca w kadrze meczowej na mecz z Olympique Lyon.

W Tottenhamie reprezentant Słowacji mógłby odciążyć Micky’ego van de Vena lub Cristiana Romero. Były zawodnik Interu jest również w kręgu zainteresowań Juventusu, jaki i SSC Napoli. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości defensora. Słowak, żeby opuścić PSG w ramach wypożyczenia, może być zmuszony zrezygnować z części wynagrodzenia. Mówi się, że w stolicy Francji zarabia nawet 10 milionów euro rocznie.

Skriniar w tym sezonie rozegrał zaledwie pięć spotkań w Ligue 1, a z kolei na boiskach Ligi Mistrzów nie pojawił się choćby na minutę. PSG w hicie 16. kolejki pokonało na wyjeździe AS Monaco (4:2) i jest liderem w walce o mistrzostwo Francji.