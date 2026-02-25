Siemieniec ujawnił plany na przyszłość. Marzy o pracy w tej lidze

21:52, 25. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło: TVP Sport

Jagiellonia Białystok szykuje się do rewanżu z Fiorentiną. Przed meczem Adrian Siemieniec został zapytany o swoją przyszłość. Przyznaje, że chciałby pracować w Serie A.

Adrian Siemieniec
PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec marzy o Serie A. Trener Jagiellonii mówi to wprost

Jagiellonia Białystok jest jedną nogą poza Ligą Konferencji. Przed tygodniem przegrała u siebie z Fiorentiną 0-3. Do czwartkowego rewanżu drużyna z Podlasia podejdzie oczywiście z pełną wiarą, choć nadzieje na awans są znikome.

Podczas konferencji prasowej przed meczem 1/16 finału Adrian Siemieniec zmierzył się z pytaniem o swoją przyszłość. Ta interesuje w szczególności kibiców Jagiellonii, którzy obawiają się jego odejścia. Trener ma ważną umowę tylko do końca obecnego sezonu, choć klub może ją przedłużyć, jeśli skorzysta z takiego zapisu.

Siemieniec nie ukrywa, że mierzy wysoko i w przyszłości chciałby spróbować swoich sił w lidze zagranicznej. Jego marzeniem jest praca na najwyższym poziomie, choćby właśnie w Serie A.

Bardzo często ktoś ocenia mnie przez pryzmat wieku, że brakuje mi doświadczenia, a ja trenerem jestem od krótkiego czasu, natomiast jako trener w ogóle pracuję od czternastu lat, więc trochę doświadczenia mam. Oczywiście jeszcze wszystkiego nie przeżyłem. Natomiast jako trener i tak jak moi piłkarze, którzy jutro wyjdą na boisko, wszyscy mamy marzenia i pewnie te marzenia sprowadzają się w przypadku piłkarzy do gry, a w przypadku moim jako trenera do pracy w topowych ligach europejskich.

– Nie ma co ukrywać, że Serie A do takich lig należy. Oczywiście droga tutaj jest trudna, ona jest kręta i długa i może prowadzić czasami przez inne miejsca, a nie bezpośrednio tutaj, ale nie będę ukrywał, że praca we Włoszech jest jednym z moich marzeń. Jedyne co mogę zrobić, a musi mi w tym też pomóc drużyna, że na taką szansę w przyszłości zasługuję – zdradził Siemieniec na konferencji prasowej, cytowany przez TVP Sport.