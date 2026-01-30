Siemieniec opuści Jagiellonię? Trener przedstawił swoją sytuację

Adrian Siemieniec ma ważną umowę z Jagiellonią Białystok do końca sezonu, a niedawno związał się z nową agencją. Trener odpowiedział na pytanie o swoją przyszłość.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia ma pierwszeństwo. Siemieniec mówi o przyszłości

Adrian Siemieniec w bardzo krótkim czasie stał się jednym z najlepszych polskich trenerów. Najpierw utrzymał Jagiellonię Białystok, by w kolejnym sezonie poprowadzić ją do historycznego sukcesu, czyli mistrzostwa Polski. Nie był to jednorazowy wyskok, bowiem rok później skończył z drużyną na ligowym podium, jednocześnie pokazując się z bardzo dobrej strony w europejskich pucharach. Obecna kampania również może być zaliczana do udanych – białostoczanie ponownie walczą o najwyższe cele, a do tego awansowali do fazy pucharowej Ligi Konferencji.

Jednocześnie narasta medialne napięcie związane z przyszłością Siemieńca. Łączy się go z pracą w zagranicznym klubie, bowiem jego dorobek został oczywiście dostrzeżony też w innych ligach. Kontrakt z Jagiellonią obowiązuje do końca sezonu, choć ma ona opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Dodatkowym kontekstem w tej sprawie jest fakt, że niedawno szkoleniowiec związał się z agencją menedżerską SEG.

Zapytany o przyszłość Siemieniec otwarcie informuje, że Jagiellonia ma opcję przedłużenia umowy, więc to ona rozdaje w tej sytuacji karty.

– Klub może jednostronnie przedłużyć umowę i w tej kwestii nie mam nic więcej do dodania. (…) Co do SEG, to będąc ambitnym trenerem sytuacja wymagała tego, bym zaczął współpracę z kimś, kto będzie mnie reprezentował. Rozmawiałem z kilkoma agencjami. Profesjonalny trener potrzebuje profesjonalnej agencji do prowadzenia kariery – wyjaśnił szkoleniowiec Jagiellonii, cytowany na portalu X przez Roberta Bońkowskiego.