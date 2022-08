fot. PressFocus Na zdjęciu: Alex Telles

Man Utd poinformował oficjalnie, że Alex Telles w sezonie 2022/2023 nie będzie reprezentował barw ekipy z Old Trafford. Zawodnik został na rok wypożyczony do Sevilli.

Alex Telles zmienił barwy klubowe

Man Utd przekazał, że Brazylijczyk został wypożyczony w Sevilli

W ekipie z La Liga zawodnik będzie występował przez jeden sezon

Alex Telles wypożyczony do Sevilli

Man Utd zgodnie z medialnymi doniesieniami potwierdził, że Alex Telles w najbliższym sezonie będzie występował w Sevilli. Zawodnik do ekipy z La Liga został wypożyczony na rok bez opcji transferu definitywnego.

Alex Telles trafił do klubu z Old Trafford w 2020 roku z FC Porto za 15 milionów euro. 29-latek miał być mocnym punktem defensywy Man Utd. W poprzedniej kampanii zawodnik jednak miał kontuzje, które go wybiły z rytmu i ostatecznie nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

VAMOS! Me siento honrado por esta oportunidad. Llego con muchas ganas de sumar y conseguir los mejores resultados posibles para el Sevilla. No veo la hora de debutar y poder ayudar a mis compañeros. #NuncaTeRindas 🤩🔥💪🏾 @SevillaFC pic.twitter.com/FsjilHjCGR — Alex Telles (@AT13Oficial) August 4, 2022

Brazylijczyk ma kontrakt ważny z przedstawicielem Premier League do 2024 roku, więc przeprowadzka do Sevilli może być dla piłkarza szansą na odbudowę i lepsze czasy w Man Utd. Sevilla decydując się na wypożyczenie Alexa Tellesa, jednocześnie zobowiązała się do płacenia wynagrodzenia piłkarza.

29-latek to sześciokrotny reprezentant Brazylii. W poprzedniej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 26 meczach, notując w nich jedno trafienie i cztery asysty. W trakcie swojej kariery Alex Telles wygrał między innymi dwa razy mistrzostwo Portugalii z FC Porto i raz mistrzowski tytuł w Turcji z Galatasaray.

