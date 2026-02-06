Sergio Ramos obecnie jest zawodnikiem bez klubu. Doświadczony Hiszpan ma jednak apetyt na wielkie granie. Była gwiazda Realu Madryt wyraziła gotowość na dołączenie do Olympique Marsylii - donosi Roberto Gomez.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos chce wzmocnić Olympique Marsylię

Sergio Ramos małymi krokami zbliża się do piłkarskiej emerytury. Mistrz świata z 2010 roku od kilku tygodni pozostaje bez pracodawcy, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z meksykańskim Monterrey. Hiszpan chce jeszcze spróbować sił gry na wysokim poziomie, ponieważ był chętny na dołączenie do Sevilli. 39-latek zaproponował nawet grę za darmo, ale finalnie klub nie był zainteresowany jego pozyskaniem.

Jak się okazuje, Sergio Ramos może wylądować w innej bardzo silnej lidze. Dla 39-latka byłby to powrót na francuskie boiska, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Olympique Marsylii. Przeprowadzka Hiszpana na Stade Velodrome jest jak najbardziej realna. Roberto Gomez zdradził, że były piłkarz Realu Madryt wyraził gotowość na dołączenie do ekipy Roberto De Zerbiego.

Porozumienie między stronami jeszcze nie nastało. Strony jednak wyrażają gotowość na współpracę i wydaje się kwestią czasu, aby Sergio Ramos dołączył do Olympique Marsylii. 39-latek swoim doświadczeniem może pomóc drużynie Roberto De Zerbiego. Niewątpliwie ten transfer zapowiada się niezwykle ciekawie.

Sergio Ramos rozegrał 45 spotkań w rozgrywkach Ligue 1. Wszystkie w barwach Paris Saint-Germain. Hiszpan zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.