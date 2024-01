Arturo Vidal po prawie siedemnastu latach wróci do swojego macierzystego klubu, Colo-Colo - dowiedział się Cesar Luis Merlo. Chilijski pomocnik ostatnio grał w Brazylii.

IMAGO / Andres Pina Na zdjęciu: Arturo Vidal

Arturo Vidal jest wychowankiem rodzimego klubu, czyli CSD Colo-Colo

Doświadczony pomocnik po prawie 17 latach zdecydował się na powrót do Chile

Były piłkarz Bayernu Monachium podpisze dwuletni kontrakt ze swoją macierzystą ekipą

Arturo Vidal o krok od powrotu do Colo-Colo

Arturo Vidal na początku stycznia rozstał się z brazylijskim Athletico Paranaense, ale bardzo szybko znalazł nowego pracodawcę. Jak poinformował bowiem Cesar Luis Merlo, 37-letni pomocnik w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany jako nowy-stary piłkarz Colo-Colo.

Dla doświadczonego gracza będzie to wielki powrót do tego klubu po prawie siedemnastu latach przerwy. 142-krotny reprezentant Chile właśnie na Estadio Monumental David Arellano rozpoczynał swoją karierę. W 2007 roku stamtąd przeprowadził się do Bayeru Leverkusen.

Były zawodnik także m.in. Bayernu Monachium oraz Barcelony z Colo-Colo podpisze dwuletnią umowę.