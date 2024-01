Arturo Vidal podczas ostatniej transmisji an żywo na platformie Twitch postanowił skomentować sytuacje Alexisa Sancheza w Interze Mediolan. 36-latek zaapelował do swojego kolegi, aby zmienił barwy klubowe.

IMAGO / Andres Pina / Photosport Na zdjęciu: Alexis Sanchez oraz Arturo Vidal

Alexis Sanchez otrzymuje od Simone Inzaghiego mało szans do gry

Do tej sprawy odniósł się sam Arturo Vidal

36-latek zaapelował do piłkarza Interu, aby ten odszedł z klubu

Arturo Vidal namawia Alexisa Sancheza na zmianę klubu

Alexis Sanchez nie ma najlepszego okresu w karierze. Doświadczony Chilijczyk jest tylko głębokim rezerwowym w Interze Mediolan. Do całej sytuacji 35-latka w drużynie “Nerazzurrich” postanowił odnieść się jego bliski przyjaciel Arturo Vidal.

Starszy z Chilijczyków podczas streamu na Twitchu namawia Sancheza, aby ten opuścił Inter. Były piłkarz Bayernu Monachium sugeruje, że 35-letni napastnik powinien trafić do zespołu, gdzie byłby kochany przez kibiców.

– Alexis, jeśli mnie słuchasz, proszę, odejdź z Interu. Nigdy nie powinien był wrócić do Interu. Mówiłem mu to już. Powinien był pójść do klubu, w którym mógłby cieszyć się grą, gdzie może być kochany przez fanów. Ale on był uparty – powiedział Vidal cytowany przez “intermediolan.com”.

– Lautaro to dobry napastnik, ale jak Alexis może nie grać dla Interu? Mkhitaryan gra, a nie Alexis? Jak to możliwe? Chcę się zabić na myśl o tym. Wkurza mnie ta sytuacja, Alexis jest zbyt dobry na siedzenie na ławce. Wolałbym zobaczyć go w River Plate, niż w Interze. Musi iść gdzieś, gdzie może grać, gdzie może cieszyć się piłką nożną, gdzie naprawdę go chcą. Jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy gra, więc aktualnie nie jest szczęśliwy. A jego koledzy z drużyny nie są od niego lepsi, trener po prostu go nie chce. Dlaczego dostaje tylko 9 minut na mecz? To irytujące – skomentował.

