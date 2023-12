Thiago Alcantara może sensacyjnie wrócić do klubu, w którym wychował się piłkarsko. Z informacji dziennikarza Adriana Sancheza wynika, że FC Barcelona rozważa awaryjny transfer pomocnika.

Imago / Nick Potts Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Thiago Alcantara może zimą wrócić do FC Barcelony

Duma Katalonii szuka nowego pomocnika, który wzmocni środek pola

Hiszpan jest wychowankiem katalońskiego klubu

Thiago Alcantara wróci do FC Barcelony?

FC Barcelona wciąż rozgląda się na rynku transferowym za nowym środkowym pomocnikiem. Tydzień temu “Mundo Deportivo” opublikowało listę potencjalnych transferów, lecz nie było na niej nazwiska Thiago Alcantary. Dziennikarz Adrian Sanchez dotarł do informacji, wedle których mistrz Hiszpanii ma poważnie rozważać transfer w Hiszpana w zastępstwie za kontuzjowanego Gavi’ego. Agent zawodnika miał nawet zaoferował klubowi usługi swojego klienta.

Thiago to wychowanek “Blaugrany”. Rozpoczął swoją piłkarską karierę w 2006 roku. Po grze w juniorskich zespołach dołączył do pierwszej drużyny w 2011 roku. Dla “Dumy Katalonii” wystąpił w 100 meczach, w których strzelił 11 goli i zanotował 20 asyst. Po dwóch sezonach w stolicy Katalonii przeniósł się do Bayernu, gdzie spędził większą część kariery.

Aktualnie 32-letni pomocnik jest piłkarzem Liverpoolu, lecz w tym sezonie nie wybiegł jeszcze na murawę. Wszystko za sprawą kontuzji biodra, przez którą urodzony we Włoszech piłkarz jest wyłączony z gry od kwietnia tego roku. Jego powrót do gry ma nastąpić na początku przyszłego roku.