Objawienie początku sezonu La Ligi na celowniku Barcelony

Savio – czy też Savinho – to młody skrzydłowy, który trafił tego lata na wypożyczenie do Girony

19-latek z miejsca stał się jednym z najefektowniejszych skrzydłowych La Ligi

Należący do City Group Brazylijczyk znalazł się na celowniku Barcelony

Savinho w kręgu zainteresowań FC Barcelony

Savinho to młody skrzydłowy, który wychowywał się w szkółce Atletico Mineiro. Przed rokiem przeniósł się do francuskiego Troyes, należącego do City Football Group. Nastolatek natychmiast odszedł jednak na wypożyczenie do PSV Eindhoven. Po powrocie Francuzi postawili na kolejny krótkoterminowy transfer. 19-letni Brazylijczyk przeniósł się do Girony – również należącej do rodziny City.

Choć młodzieżowy reprezentant kraju wzbudzał duże zainteresowanie, mało kto spodziewał się, jak dobrze wejdzie do La Ligi. Szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie rewelacji początku sezonu rozgrywek. Jego znakiem charakterystycznym jest pewność siebie w dryblingu i niespotykana, jak na taki wiek, dojrzałość. Jak informuje Mundo Deportivo, Savinho znalazł się na celowniku FC Barcelony. Rzecz jasna, o transfer nie będzie łatwo, zwłaszcza, że operację w każdej chwili zawetować może Manchester City.

Skrzydłowy wystąpił w tym sezonie w pięciu meczach La Ligi. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

