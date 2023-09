IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona doszła do porozumienia z Xavim Hernandezem w sprawie nowej umowy

Trener potwierdził to na konferencji prasowej

Jednocześnie przyznał, że trudno mu wyobrazić sobie siebie w tej roli przez 15 lat

“Były momenty, w których nie czułem się tu dobrze”

Już od kilku tygodni media donosiły, że Xavi Hernandez niebawem przedłuży umowę z FC Barceloną. Sprawa jest już domknięta, o czym poinformował sam zainteresowany.

– Przedłużenie umowy jest gotowe od kilku dni. Wkrótce to ogłosimy. Mówiłem, że w skali od 1 do 10, mój kontrakt jest pewny na 10 – wyznał szkoleniowiec. Kontrakt będzie obowiązywał do 2025 roku. – Niebawem dojdzie do oficjalnego ogłoszenia, ale tak, to prawda – dodał.

Według Katalończyka, jego zespół znajduje się w najlepszym momencie, odkąd go przejął.

– Chodzi o obie rzeczy [o fakt, że jest z drużyną dwa lata i o jakość piłkarzy – przyp. PP]. Jeśli chodzi o jakość, to mamy teraz przecież Ilkaya Guendogana i Joao Cancelo. Ci, którzy są z nami od dłuższego czasu, bardzo się rozwinęli, jak Gavi, a Ronald Araujo, Andreas Christensen, to obrońcy, którzy bardzo rozwinęli się w kwestii wyprowadzania piłki. Nasza codzienna praca daje owoce, a poprawa jakości drużyny jest klarowna – wyznał.

Czy Xavi wyobraża sobie siebie jako szkoleniowca Blaugrany przez 15 lat?

– To byłoby skomplikowane. Barcelona generuje wielkie wymagania. Wiem, gdzie jestem, ale były momenty, w których nie czułem się tu dobrze. To prawdziwy rollercoaster emocji. Obecnie jestem szczęśliwy, wdzięczny i czuje duże zaufanie. 15 lat to będzie bardzo trudne zadanie – uważa 43-latek.

W sobotę Dumę Katalonii czeka domowe spotkanie z Celtą Vigo. Początek starcia już o godzinie 18:30.

Czytaj więcej: Felix i Cancelo zostaną w Barcelonie na stałe? Ujawniono, ile będą kosztować.

FC Barcelona Celta Vigo 1.30 6.00 9.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 18:56 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin