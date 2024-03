fot. Imago/AFLOSPORT Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona tego lata rozstanie się z kilkoma piłkarzami

Raphinha budzi zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej

Blaugrana otrzymała za Brazylijczyka potężną ofertę

Barcelona sprzeda Raphinhę? Na stole wielkie pieniądze

FC Barcelona latem najprawdopodobniej będzie musiała rozstać się z kilkoma swoimi zawodnikami. To warunek konieczny, aby móc przeprowadzić transfery do zespołu. Klub liczy, że uda się spieniężyć graczy, którzy niekoniecznie stanowią o jego sile. Niepewna pozostaje przyszłość Raphinhi, który w Katalonii nie sprostał oczekiwaniom. Znacznie lepiej od niego prezentuje się raptem 16-letni Lamine Yamal, który urósł do rangi czołowej postaci ofensywy.

Brazylijczyk latem może zostać sprzedany, zwłaszcza, że jego wartość rynkowa wciąż jest wysoka. “Sport” poinformował, że kilka dni temu Barcelona otrzymała ofertę z Arabii Saudyjskiej, która przekracza kwotę 80 milionów euro. Jeden z tamtejszych klubów pragnie sprowadzić Raphinhę do siebie.

Władze Barcelony wstrzymują się z decyzją do końca sezonu. Raphinhą interesują się bowiem także ekipy z Premier League.

W zeszłym tygodniu Barcelona otrzymała ofertę za Raphinhę z Arabii Saudyjskiej w wysokości ponad 80M euro. [@joaquimpiera] (2️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 16, 2024

Barcelona sprowadziła Raphinhę latem 2022 roku za kwotę 58 milionów euro. W tym sezonie zgromadził pięć bramek i dziewięć asyst we wszystkich rozgrywkach.

