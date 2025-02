Samu Aghehowa imponuje skutecznością w barwach FC Porto. To przykuło uwagę kilku gigantów Premier League - podaje brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Samu Aghehowa

Samu Aghehowa wzbudza ogromne zainteresowanie

Podczas ostatniego letniego okienka transferowego Samu Aghehowa przeszedł z Atletico Madryt do FC Porto. Kwota tej transakcji wyniosła 15 milionów euro, co z perspektywy czasu można określić jako promocję. 20-letni napastnik imponuje bowiem ponadprzeciętną skutecznością na portugalskich boiskach i wkrótce najprawdopodobniej zostanie sprzedany za dużo większą kwotę. Wszystko wskazuje na to, że hiszpański snajper będzie kontynuował swoją karierę w Premier League.

Jego sytuację w kontekście najbliższego lata bacznie monitorują takie kluby jak Arsenal, West Ham United, Aston Villa czy Chelsea. Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 jednokrotny reprezentant Hiszpanii był o krok od przeprowadzki na Stamford Bridge, ale ostatecznie niespodziewanie wylądował na Estadio do Dragao. Teraz Niebiescy staną do walki z Kanonierami, Młotami oraz Lwami w walce o zakontraktowanie mierzącego aż 193 centymetry atakującego.

W obecnej kampanii Samu Aghehowa rozegrał 31 meczów, zdobył 19 bramek i zaliczył 3 asysty. Kontrakt środkowego napastnika z zespołem Smoków obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a aktualna wartość rynkowa snajpera wynosi około 50 milionów euro. Warto dodać, że dwudziestolatek może pochwalić się złotym medalem igrzysk olimpijskich.