Shkodran Mustafi jest coraz bliżej podpisania kontraktu z Salernitaną. Mistrz Świata z reprezentacją Niemiec ma dołączyć do włoskiego klubu na zasadzie wolnego transferu - informuje Nicolo Schira.

Imago / Joan Valls Na zdjęciu: Shkodran Mustafi

Salernitana lada moment może ogłosić transfer kolejnego mistrza świata

Shkodran Mustafi ma w najbliższym czasie podpisać kontrakt z zespołem Serie A

Wcześniej Salernitana sprowadziła na zasadzie wolnego transferu Jerome’a Boatenga

Shkodran Mustafi blisko przejścia do Salernitany

Salernitana robi wszystko, aby wzmocnić zespół przed drugą częścią sezonu. Podopiecznych Filippo Inzaghi’ego czeka walka o utrzymanie w Serie A. Póki co, Koniki Morskie mają jedną z najgorszych defensyw w lidze, czego dowodem są stracone 44 bramki w 23 meczach ligowych. Pomóc w rozwiązaniu tego problemu ma mistrz świata z 2014 roku.

Jak poinformował Nicolo Schira coraz bliżej podpisania kontraktu z Salernitaną jest Shkodran Mustafi. Niemiec pozostaje bez pracy od zeszłego lata, gdy rozstał się z Levante. Umowa dla 31-latka ma obowiązywać do końca czerwca 2024 roku z możliwością przedłużenia o następne 12 miesięcy.

Jeśli transfer Mustafi’ego dojdzie do skutku, to w nowej drużynie ponownie spotka się z byłym kolegą z reprezentacji. Wcześniej do klubu trafił Jerome Boateng, który tak samo jak jego rodak był bezrobotny od lipca tamtego roku.

Czytaj więcej: FC Barcelona wzmocni latem środek pola. Na celowniku lider Girony