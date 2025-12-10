Salah zablokował transfer. Liverpool musi zdecydować

08:43, 10. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Football Insider

Mohamed Salah znacząco wpłynął na plany transferowe Liverpoolu. Klub musi zdecydować o przyszłości Federico Chiesy - informuje Football Insider.

Mohamed Salah
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah wstrzymał transfer Chiesy

Mohamed Salah niespodziewanie namieszał w planach transferowych Liverpoolu. Jak podaje Football Insider, jego głośne wypowiedzi po meczu z Leeds sprawiły, że klub wstrzymał decyzję o ewentualnym odejściu Federico Chiesy.

Salah od kilku tygodni jest w napiętych relacjach z klubem. Został posadzony na ławce w dwóch ligowych meczach z rzędu, a po spotkaniu z Leeds nie krył frustracji. To tylko podgrzało plotki o możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej już zimą. Według Football Insidera jego styczniowy wyjazd jest jednak na razie wykluczony.

Na wylocie z Liverpoolu był Federico Chiesa. Skrzydłowy gra bardzo mało. W całym sezonie ligowym uzbierał zaledwie 143 minuty. W ostatnich dniach zapytań o jego wypożyczenie miały dokonać Roma i Napoli. Liverpool był gotowy rozmawiać, ale sytuacja z Salahem wszystko skomplikowała.

W klubie pojawił się problem, bo przy niepewnej przyszłości Egipcjanina oddanie Chiesy mogłoby dodatkowo osłabić ofensywę. Dlatego jego transfer został wstrzymany. Teraz Włoch ma szansę przekonać Arne Slota do siebie na boisku. Najbliższe mecze mogą być dla niego kluczowe.

