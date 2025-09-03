Salah nie wytrzymał. Stanął w obronie byłych piłkarzy Liverpoolu

Liverpool przeprowadził tego lata kilka dużych transferów. Do klubu trafili m.in. Florian Wirtz i Alexander Isak. Na jeden z postów w mediach zareagował Mohamed Salah, stając w obronie kolegów.

Mohamed Salah broni kolegów! Poszło o post z transferami Liverpoolu

Liverpool okazał się prawdziwym królem polowania podczas letniego okna transferowego przed sezonem 2025/2026. Bazując na kwotach podanych przez serwis Transfermarkt klub z Anfield Road wydał na wzmocnienia rekordowe 482,9 mln euro. Wydatki prawie w połowie rekompensuje kwota przychodów ze sprzedaży zawodników. The Reds zarobili 219,5 mln euro, przez co bilans transferowy nie wygląda źle.

Do zespołu mistrza Anglii trafili m.in. Florian Wirtz, za którego zapłacono 125 milionów euro oraz Alexander Isak za 145 milionów euro. Obaj piłkarze znaleźli się na zdjęciu udostępnionym na portalu X z dopiskiem: Podaj przykład większego ulepszenia w historii piłki nożnej. W odwrotną stronę jako zawodników, którzy opuścili klub, wymieniono Luisa Diaza i Darwina Nuneza.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Post ewidentnie rozzłościł Mohameda Salaha, który w stanowczy sposób odniósł się do zamieszczonego wpisu. „Co powiecie na to, żebyśmy świętowali wielkie transfery, nie okazując jednocześnie braku szacunku mistrzom Premier League?” – napisał Egipcjanin. W ten sposób gwiazdor Liverpoolu stanął w obronie swoich kolegów, z którymi sięgał po różne trofea w Anglii.

Arne Slot i spółka w pierwszych trzech meczach Premier League odnieśli komplet zwycięstw. W pokonanym polu zostawili Bournemouth (4:2), Newcastle (3:2) i Arsenal (1:0). Z dorobkiem dziewięciu punktów zajmują 1. miejsce w tabeli.